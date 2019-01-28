Украина разработает 20 образцов новой военной техники для армии

В 2019 году для государственного оборонного заказа предусмотрена поставка на по меньшей мере 20 образцов нового вооружения для Вооруженных сил Украины.

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, Украина переходит на новый уровень развития ВСУ – к производству нового оружия вместо того, чтобы ремонтировать старое вооружение.

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"Это этап создания, производства и эксплуатации новой техники: танков, БТР, ракет, машин, систем залпового огня, артиллерии. Все это даст нам возможность защитить себя и нашу землю от агрессора. И от того, насколько качественно выполнена производителями продукция, зависит не только выполнение личным составом боевых задач, но и, в первую очередь, то, сколько ребят вернутся домой живыми и здоровыми", – заявил Полторак.

Как ответил министр обороны, Украина предоставила странам-партнерам необходимые сведения относительно техники и вооружения, в которых наше государство нуждается в первую очередь.

В последнее время мы значительно повысили активность сотрудничества с нашими зарубежными партнерами. Только за последний месяц я побывал в Турции и Израиле, где мы вели переговоры по поводу новых контрактов, поставки нового оборудования, техники и вооружения,

– подчеркнул Полторак.

Он также добавил, что у нас тесное сотрудничество и с США, так как объем финансовой помощи остается достаточно высоким.