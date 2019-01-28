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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Україна розробить 20 зразків нової військової техніки для армії

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      Візит представників Міноборони на підприємства, які входять до складу ДК "Укроборонпром" на Харківщині
      Візит представників Міноборони на підприємства, які входять до складу ДК "Укроборонпром" на Харківщині / Міноборони

      У 2019 році для державного оборонного замовлення передбачено поставка на щонайменше 20 зразків нового озброєння для Збройних сил України.

      За словами міністра оборони України Степана Полторака, Україна переходить до нового рівня розвитку ЗСУ – до виробництва нової зброї замість того, щоб ремонтувати старе озброєння. 

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      "Це етап створення, виробництва та експлуатації нової техніки: танків, БТР, ракет, машин, систем залпового вогню, артилерії. Все це дасть нам можливість захистити себе та нашу землю від агресора. І від того, наскільки якісно виробниками виконана продукція, залежить не тільки виконання особовим складом бойових завдань, а й, в першу чергу, те, скільки хлопців повернуться додому живими і здоровими", – заявив Полторак.

      Як відповів міністр оборони, Україна надала країнам-партнерам необхідні відомості щодо техніик та озброєння, які наша держава потребує перш за все. 

      Останнім часом ми значно підвищили активність співпраці з нашими закордонними партнерами. Лише за останній місяць я побував у Туреччині та Ізраїлі, де ми вели перемовини щодо нових контрактів, поставки нового обладнання, техніки та озброєння,
      – підкреслив Полторак.

      Він також додав, що ми маємо тісну співпрацю і з США, адже об’єм фінансової допомоги залишається достатньо високим.

      Теги: Новини України Міністерство оборони України Степан Полторак Зброя
      Джерело: 24 канал
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