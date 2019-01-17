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      "Укроборонпром" опублікував топ-5 військових розробок 2018 року: фото

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      "Укроборонпром" опублікував топ-5 військових розробок 2018 року
      "Укроборонпром" опублікував топ-5 військових розробок 2018 року / 24 канал

      За 2018 рік підприємства "Укроборонпрому" розробили, продемонстрували та випробували декілька десятків нових та модернізованих зразків зброї, військової техніки та їх основних складових частин. Ці розробки були створені з використанням високоточного обладнання та сучасних цифрових технологій.

      Зокрема, йдеться про проекти "Вільха" та "Нептун", контрбатарейний радар "Мангуст", мобільний радіолокаційний комплекс охорони периметру "Харза" та оновлений високоточний 152-мм снаряд "Квітник" для ракети "Нептун".

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      Ракета "Нептун"

      Стратегічно важлива для України розробка ДККБ "Луч" – новітня крилата ракета "Нептун". Зброя під час випробування знищила надводну ціль на відстані 280 кілометрів, чим довела високу ефективність систем управління та розпізнавання цілей. Президент України Петро Порошенко наголосив, що в разі прийняття на озброєння ЗСУ крилатої ракети, "Укроборонпром" розпочне її серійне виробництво.

      Ракета
      Ракета "Нептун"

      У перспективі крилата ракета "Нептун" має стати основою протикорабельного комплексу, який повинен мати високу мобільність та маневреність. Це підвищить рівень та можливості для збереження територіальної цілісності і морського узбережжя в недоторканості.

      Високоточний снаряд "Квітник"

      ДП "НВК "Прогрес" створило модернізований високоточний 152-мм снаряд "Квітник", який замінив компоненти російського виробництва.

      "Квітник" – високоточний 152-мм снаряд, який на відстані до 20 кілометрів влучає у ціль з похибкою у лічені сантиметри. Цей снаряд може поцілити у лист формату А4 з першого пострілу, що досягається завдяки лазерному наведенню, яке може здійснюватись з безпілотника.

      Снаряд
      Снаряд "Квітник"

      "Квітник" може знищувати найзахищеніші цілі. Під час пострілу всі системи снаряду повинні витримати перевантаження у 10000 g (коли 100 грам перетворюється у тонну). Наразі у ДП НВК "Прогрес" повністю готові до проведення необхідних випробувань "Квітника", серійного виробництва та чекають замовлень від Міноборони.

      Бойова машина "Берест"

      ДП "Шепетівський ремонтний завод" здійснив глибоку модернізацію 122-мм реактивної системи залпового вогню. Унікальність цієї нової бойової машини, яка отримала назву БМ-21 УМ "Берест", що у ній використовуються виключно компоненти українського виробництва.

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      "Берест" може замінити БМ-21 "Град". Використання сучасних цифрових технологій та нове шасі вітчизняного виробництва надають "Бересту" ключові бойові та експлуатаційні переваги. Система машини дозволяє, не покидаючи кабіни, проводити підготовку до стрільби.

      Бойова машина
      Бойова машина "Берест"

      Цифрові технології машини можуть отримувати точні координати ворога, що підвищує точність та ефективність ведення вогню. Нова РСЗВ має більш потужний залп – до 50 реактивних снарядів, замість 40 у "Граді". Загалом, "Берест", у порівнянні з "Градом", має більшу потужність залпу, точність ведення вогню, більшу мобільність та потребує менше часу для відкриття вогню.

      Цифровий приціл для високоточного озброєння

      Прицільна станція ОПСН-І від "Ізюмського приладобудівного заводу" оснащена потужною оптикою, тепловізором, лазерним каналом управління та далекоміром, що дозволяють не тільки виявляти цілі, але і наводити на них високоточне озброєння.

      Прицільна станція ОПСН-І
      Прицільна станція ОПСН-І

      Розробка "Ізюмського приладобудівного заводу" є універсальною. Діаметр станції всього 43 сантиметрів, але вона може встановлювати цілі не тільки на вертольоти, а і на безпілотні літальні апарати. 

      Контрбатарейний радар "Мангуст"

      Запорізький "Науково-виробничий комплекс "Іскра" розробив контрбатарейний радар 1Л220УК, який фіксує на відстані десятків кілометрів точне місцезнаходження ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет.

      Радар
      Радар "Мангуст"

      Система радару дозволяє отримувати точні координати для удару у відповідь, а також проводити коригування вогню власної артилерії. Радар також веде стеження за повітряним простором, виявляючи безпілотники та авіацію противника.

      Теги: Новини України Зброя Укроборонпром Міністерство оборони України Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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