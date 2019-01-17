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      Рада остаточно схвалила закон про покупку зброї та послуг без посередників

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      Рада остаточно схвалила закон про покупку зброї та послуг без посередників
      Рада остаточно схвалила закон про покупку зброї та послуг без посередників / 24 канал

      Верховна Рада 17 січня остаточно схвалила проект закону про закупівлі товарів та послуг оборонного призначення. Документ дозволяє робити прямі закупівлі оборонного обладнання за кордоном.

      Відповідний законопроект у другому читанні підтримали 236 нардепів. Офіційно документ називається "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". У першому читанні Рада затвердила цей закон 20 грудня 2018 року.

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      Завдяки закону державні замовники оборонного замовлення зможуть безпосередньо закуповувати продукцію, роботи і послуги оборонного призначення за імпортом, тобто за кордоном. Це дозволить оптимізувати і прискорити процес закупівель за кордоном в разі такої необхідності. Окрім того, це заощадить державні гроші, адже більше не треба буде платити за посередницькі послуги.

      Закон також передбачає прямі поставки озброєння і техніки Міністерству оборони без посередництва державного концерну "Укроборонпром".

      Зазначимо, щ до цього часу імпортом озброєння в Україні займалися посередницькі структури Укрспецекспорту. Такі угоди з імпорту озброєння та товарів оборонного призначення були засекреченими.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Імпорт Міністерство оборони України Зброя Укроборонпром
      Джерело: 24 канал
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