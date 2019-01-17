Рада остаточно схвалила закон про покупку зброї та послуг без посередників

Верховна Рада 17 січня остаточно схвалила проект закону про закупівлі товарів та послуг оборонного призначення. Документ дозволяє робити прямі закупівлі оборонного обладнання за кордоном.

Відповідний законопроект у другому читанні підтримали 236 нардепів. Офіційно документ називається "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". У першому читанні Рада затвердила цей закон 20 грудня 2018 року.

Читайте також: Для української армії придбають турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2

Завдяки закону державні замовники оборонного замовлення зможуть безпосередньо закуповувати продукцію, роботи і послуги оборонного призначення за імпортом, тобто за кордоном. Це дозволить оптимізувати і прискорити процес закупівель за кордоном в разі такої необхідності. Окрім того, це заощадить державні гроші, адже більше не треба буде платити за посередницькі послуги.

Закон також передбачає прямі поставки озброєння і техніки Міністерству оборони без посередництва державного концерну "Укроборонпром".

Зазначимо, щ до цього часу імпортом озброєння в Україні займалися посередницькі структури Укрспецекспорту. Такі угоди з імпорту озброєння та товарів оборонного призначення були засекреченими.