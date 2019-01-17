Рада окончательно приняла закон о покупке оружия и услуг без посредников

Верховная Рада 17 января окончательно одобрила проект закона о закупках товаров и услуг оборонного назначения. Документ позволяет делать прямые закупки военной техники за рубежом.

Соответствующий законопроект во втором чтении поддержали 236 нардепов. Официально документ называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". В первом чтении Рада приняла этот закон 20 декабря 2018 года.

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Благодаря закону государственные заказчики оборонного заказа смогут напрямую закупать продукцию, работы и услуги оборонного назначения по импорту, то есть за границей. Это позволит оптимизировать и ускорить процесс закупок за рубежом в случае такой необходимости. Кроме того, это сэкономит государственные деньги, ведь больше не нужно будет платить за посреднические услуги.

Закон также предусматривает прямые поставки вооружения и техники Министерству обороны без посредничества государственного концерна "Укроборонпром".

Отметим, что до этого времени импортом вооружения в Украине занимались посреднические структуры Укрспецэкспорта. Такие сделки по импорту вооружений и товаров оборонного назначения были засекречены.