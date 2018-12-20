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      В Раде поддержали законопроект, позволяющий импортировать вооружение без посредников

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      Рада разрешила прямые закупки оборонного оборудования
      Рада разрешила прямые закупки оборонного оборудования / Фото из открытых источников

      Верховная Рада Украины в первом чтении приняла изменения в некоторые законы об осуществлении закупок товаров оборонного назначения, позволив осуществлять прямые закупки оборонного оборудования.

      Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.

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      За соответствующий законопроект №9122 проголосовало 234 депутата.

      Целью законопроекта является расширение возможностей государственных заказчиков по оборонному заказу, уменьшение расходов на закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту,
      — говорится в пояснительной записке к закону.

      Отмечается, что сейчас импортом вооружения в Украине занимаются посреднические структуры "Укрспецэкспорта". Такие соглашения по импорту вооружения и товаров оборонного назначения являются засекреченными. В Раде надеются, что окончательное одобрение законопроекта оптимизируют закупки продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков и сделает их более прозрачными.

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство
      Источник: 24 Канал
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