В Раде поддержали законопроект, позволяющий импортировать вооружение без посредников

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла изменения в некоторые законы об осуществлении закупок товаров оборонного назначения, позволив осуществлять прямые закупки оборонного оборудования.

Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.

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За соответствующий законопроект №9122 проголосовало 234 депутата.

Целью законопроекта является расширение возможностей государственных заказчиков по оборонному заказу, уменьшение расходов на закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту,

— говорится в пояснительной записке к закону.

Отмечается, что сейчас импортом вооружения в Украине занимаются посреднические структуры "Укрспецэкспорта". Такие соглашения по импорту вооружения и товаров оборонного назначения являются засекреченными. В Раде надеются, что окончательное одобрение законопроекта оптимизируют закупки продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков и сделает их более прозрачными.