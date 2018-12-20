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      У Раді підтримали законопроект, що дозволяє імпортувати озброєння без посередників

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      Рада дозволила прямі закупівлі оборонного обладнання
      Рада дозволила прямі закупівлі оборонного обладнання / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада України у першому читанні ухвалила зміни до деяких законів про здійснення закупівель товарів оборонного призначення, дозволивши здійснювати прямі закупівлі оборонного обладнання.

      Про це повідомляє офіційний портал Верховної Ради України.

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      За відповідний законопроект №9122 проголосувало 234 депутати.

      Метою законопроекту є розширення можливостей державних замовників з оборонного замовлення, зменшення витрат на закупівлю продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом,
      — йдеться у пояснювальній записці до закону.

      Зазначається, що наразі імпортом озброєння в Україні займаються посередницькі структури Укрспецекспорту. Такі угоди з імпорту озброєння та товарів оборонного призначення є засекреченими. У Раді сподіваються, що остаточне схвалення законопроекту оптимізують закупівлі продукції оборонного призначення для власних потреб державних замовників та зробить їх більш прозорими.

      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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