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      "Укроборонпром" опубликовал топ-5 военных разработок 2018 года: фото

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      "Укроборонпром" опубликовал топ-5 военных разработок 2018 года
      "Укроборонпром" опубликовал топ-5 военных разработок 2018 года / 24 канал

      За 2018 год предприятия "Укроборонпрома" разработали, продемонстрировали и испытали несколько десятков новых и модернизированных образцов оружия, военной техники и их основных составных частей. Эти разработки были созданы с использованием высокоточного оборудования и современных цифровых технологий.

      В частности, речь идет о проектах "Ольха" и "Нептун", контрбатарейном радаре "Мангуст", мобильном радиолокационном комплексе охраны периметра "Харза" и обновленном высокоточном 152-мм снаряде "Цветник" для ракеты "Нептун".

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      Ракета "Нептун"

      Стратегически важная для Украины разработка ГосККБ "Луч" – новейшая крылатая ракета "Нептун". Оружие во время испытания уничтожило надводную цель на расстоянии 280 километров, чем доказало высокую эффективность систем управления и распознавания целей. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в случае принятия на вооружение ВСУ крылатой ракеты, "Укроборонпром" начнет ее серийное производство.

      Ракета
      Ракета "Нептун"

      В перспективе крылатая ракета "Нептун" должна стать основой противокорабельного комплекса, который должен иметь высокую мобильность и маневренность. Это повысит уровень и возможности для сохранения территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности.

      Высокоточный снаряд "Цветник"

      ГП "НПК "Прогресс" создало модернизированный высокоточный 152-мм снаряд "Цветник", который заменил компоненты российского производства.

      "Цветник" – высокоточный 152-мм снаряд, который на расстоянии до 20 километров попадает в цель с погрешностью в сантиметры. Этот снаряд может попасть в лист формата А4 с первого выстрела, что достигается благодаря лазерному наведению, которое может осуществляться с беспилотника.

      Снаряд
      Снаряд "Цветник"

      "Цветник" может уничтожать самые защищенные цели. Во время выстрела все системы снаряда должны выдержать перегрузку в 10000 g (когда 100 грамм превращается в тонну). Сейчас в ГП НПК "Прогресс" полностью готовы к проведению необходимых испытаний "Цветника", серийного производства и ждут заказов от Минобороны.

      Боевая машина "Берест"

      ГП "Шепетовский ремонтный завод" осуществил глубокую модернизацию 122-мм реактивной системы залпового огня. Уникальность этой новой боевой машины, которая получила название БМ-21 УМ "Берест" в том, что в ней используются исключительно компоненты украинского производства.

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      "Берест" может заменить БМ-21 "Град". Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют "Бересту" ключевые боевые и эксплуатационные преимущества. Система машины позволяет, не покидая кабины, проводить подготовку к стрельбе.

      Бойова машина
      Боевая машина "Берест"

      Цифровые технологии машины могут получать точные координаты врага, что повышает точность и эффективность ведения огня. Новая РСЗО обладает более мощным залпом – до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в "Граде". В общем, "Берест", по сравнению с "Градом", имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня.

      Цифровой прицел для высокоточного вооружения

      Прицельная станция ОПСН-И от "Изюмского приборостроительного завода" оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером, которые позволяют не только обнаруживать цели, но и наводить на них высокоточное вооружение.

      Прицільна станція ОПСН-І
      Прыцельная станция ОПСН-И

      Разработка "Изюмского приборостроительного завода" является универсальной. Диаметр станции всего 43 сантиметра, но она может устанавливать цели не только на вертолеты, но и на беспилотные летательные аппараты.

      Контрбатарейный радар " Мангуст"

      Запорожский "Научно-производственный комплекс "Искра" разработал контрбатарейний радар 1Л220УК, который фиксирует на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

      Радар
      Радар "Мангуст"

      Система радара позволяет получать точные координаты для ответного удара, а также проводить корректировку огня собственной артиллерии. Радар также ведет наблюдение за воздушным пространством, обнаруживая беспилотники и авиацию противника.

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Укроборонпром Оружие
      Источник: 24 канал
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