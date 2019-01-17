"Укроборонпром" опубликовал топ-5 военных разработок 2018 года: фото

За 2018 год предприятия "Укроборонпрома" разработали, продемонстрировали и испытали несколько десятков новых и модернизированных образцов оружия, военной техники и их основных составных частей. Эти разработки были созданы с использованием высокоточного оборудования и современных цифровых технологий.

В частности, речь идет о проектах "Ольха" и "Нептун", контрбатарейном радаре "Мангуст", мобильном радиолокационном комплексе охраны периметра "Харза" и обновленном высокоточном 152-мм снаряде "Цветник" для ракеты "Нептун".

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Ракета "Нептун"

Стратегически важная для Украины разработка ГосККБ "Луч" – новейшая крылатая ракета "Нептун". Оружие во время испытания уничтожило надводную цель на расстоянии 280 километров, чем доказало высокую эффективность систем управления и распознавания целей. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в случае принятия на вооружение ВСУ крылатой ракеты, "Укроборонпром" начнет ее серийное производство.



Ракета "Нептун"

В перспективе крылатая ракета "Нептун" должна стать основой противокорабельного комплекса, который должен иметь высокую мобильность и маневренность. Это повысит уровень и возможности для сохранения территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности.

Высокоточный снаряд "Цветник"

ГП "НПК "Прогресс" создало модернизированный высокоточный 152-мм снаряд "Цветник", который заменил компоненты российского производства.

"Цветник" – высокоточный 152-мм снаряд, который на расстоянии до 20 километров попадает в цель с погрешностью в сантиметры. Этот снаряд может попасть в лист формата А4 с первого выстрела, что достигается благодаря лазерному наведению, которое может осуществляться с беспилотника.



Снаряд "Цветник"

"Цветник" может уничтожать самые защищенные цели. Во время выстрела все системы снаряда должны выдержать перегрузку в 10000 g (когда 100 грамм превращается в тонну). Сейчас в ГП НПК "Прогресс" полностью готовы к проведению необходимых испытаний "Цветника", серийного производства и ждут заказов от Минобороны.

Боевая машина "Берест"

ГП "Шепетовский ремонтный завод" осуществил глубокую модернизацию 122-мм реактивной системы залпового огня. Уникальность этой новой боевой машины, которая получила название БМ-21 УМ "Берест" в том, что в ней используются исключительно компоненты украинского производства.

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"Берест" может заменить БМ-21 "Град". Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют "Бересту" ключевые боевые и эксплуатационные преимущества. Система машины позволяет, не покидая кабины, проводить подготовку к стрельбе.



Боевая машина "Берест"

Цифровые технологии машины могут получать точные координаты врага, что повышает точность и эффективность ведения огня. Новая РСЗО обладает более мощным залпом – до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в "Граде". В общем, "Берест", по сравнению с "Градом", имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня.

Цифровой прицел для высокоточного вооружения

Прицельная станция ОПСН-И от "Изюмского приборостроительного завода" оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером, которые позволяют не только обнаруживать цели, но и наводить на них высокоточное вооружение.



Прыцельная станция ОПСН-И

Разработка "Изюмского приборостроительного завода" является универсальной. Диаметр станции всего 43 сантиметра, но она может устанавливать цели не только на вертолеты, но и на беспилотные летательные аппараты.

Контрбатарейный радар " Мангуст"

Запорожский "Научно-производственный комплекс "Искра" разработал контрбатарейний радар 1Л220УК, который фиксирует на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.



Радар "Мангуст"

Система радара позволяет получать точные координаты для ответного удара, а также проводить корректировку огня собственной артиллерии. Радар также ведет наблюдение за воздушным пространством, обнаруживая беспилотники и авиацию противника.