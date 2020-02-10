Украина разрушила "наполеоновские" планы Кремля – российский историк

Россия пыталась присоединить Украину к Евразийскому экономическому союзу. Однако стремление Киева в ЕС испортило планы Кремля. А это привело к российской агрессии против Украины.

В Москву был план – стать центром такого мощного экономического образования, как Евразийский экономический союз. Это бы помогло России укрепить свою позицию в мире, заявил руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко, пишет "Сегодня".

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Однако Украина выбрала другой путь – проевропейский. А это полностью разрушило планы Кремля.

Попытки России присоединить Украину к Евразийскому экономическому союзу провалились, этим Киев сильно испортил "наполеоновские" планы Кремля. А это в итоге стало весомой причиной для российской агрессии против Украины,

– отметил Мироненко.

По его словам, Россия, как ядерная держава, имеет вес в мире, но недостаточный. "Россия не дотягивает по весу до стран, с которыми она хотела бы говорить на равных, прежде всего это США", – добавил Мироненко.

Он также отметил, что экономическая реинтеграция постсоветского пространства была мощной идеей, реализовав которую Путин решил бы многие задачи. Но достичь успеха без Украины просто невозможно. "Поэтому именно" укрощения строптивой" Украины стало центральной идеей этого правильного, но, к сожалению, невыполнимого в современных условиях плана", – объясняет руководитель Центра украинских исследований.

Ведь современные экономические и политические системы России и Украины объективно несовместимы. "Если в России главный экономический ресурс – это энергоносители, то в Украине это и энергоресурсы, и плодородная земля с хорошим климатом, а главный ресурс – люди", – подытожил историк.