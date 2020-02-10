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      Україна зруйнувала "наполеонівські" плани Кремля, – російський історик

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      Російський історик розповів, як Україна зруйнувала плани Росії / 2000.ua

      Росія намагалася приєднати Україну до Євразійського економічного союзу. Однак прагнення Києва до ЄС зіпсувало плани Кремля. А це призвело до російської агресії проти України.

      У Москви був план – стати центром такого потужного економічного утворення, як Євразійський економічний союз. Це б допомогло Росії зміцнити свою позицію у світі, заявив керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко, пише "Сьогодні".

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      Однак Україна обрала інший шлях – проєвропейський. А це повністю зруйнувало плани Кремля.

      Спроби Росії приєднати Україну до Євразійського економічного союзу провалилися, цим Київ сильно зіпсував "наполеонівські" плани Кремля. А це в підсумку стало вагомою причиною для російської агресії проти України,
      – зазначив Мироненко.

      За його словами, Росія, як ядерна держава, має значення у світі, але недостатнє. "Росія не дотягує по вазі до країн, з якими вона хотіла б говорити на рівних, насамперед до США", – додав Мироненко.

      Він також зауважив, що економічна реінтеграція пострадянського простору була потужною ідеєю, реалізувавши яку Путін вирішив би багато завдань. Але досягти успіху без України просто неможливо. "Тому саме "приборкання норовливої" України стало центральною ідеєю цього правильного, але, на жаль, нездійсненного за сучасних умов плану", – пояснює керівник Центру українських досліджень.

      Адже сучасні економічні й політичні системи Росії й України об'єктивно несумісні. "Якщо в Росії головний економічний ресурс – це енергоносії, то в Україні це й енергоресурси, й родюча земля з гарним кліматом, а головний ресурс – люди", – підсумував історик.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Історія Євросоюз
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