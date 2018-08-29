Украина разрывает договор о дружбе с Россией: появилась реакция МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России не захотели комментировать заявление президента Украины Петра Порошенко о начале процесса разрыва договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, призвав дождаться конкретных действий со стороны Киева.

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавроов, передает "ТАСС".

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24 канал сообщал, что 28 августа Президент Петр Порошенко анонсировал, что Украина разрывает с Россией договор о дружбе. Так, в ближайшее время МИД Украины должен представить необходимый пакет документов для прекращения договора.

По словам российского дипломата, украинское правительство неоднократно делало похожие заявления.

Я не хотел бы комментировать очередные намерения украинской стороны. Намерений высказывается слишком много – там были намерения и разорвать дипломатические отношения, были намерения прекратить транспортное сообщение с РФ. Давайте дождемся, когда какое-то дело будет сделано. Когда какое-то из этих намерений будет материализоваться,

– заявил Лавров.

Также дипломат добавил, что в ближайшее время украинская сторона будет делать еще больше похожих заявлений о разрыве каких-либо соглашений или сотрудничества с Россией

"Думаю, яем ближе к украинским выборам в марте следующего года, тем больше таких намерений будет звучать в публичном пространстве", – сказал министр.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что разрыв договора о дружбе между Украиной и Россией не будет иметь практического значения.

Что такое договор о дружбе Украины с Россией?

Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".