Украина, Россия и ЕС проведут газовые переговоры: дата и место

Трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза состоятся 19 сентября в бельгийском Брюсселе.

Переговоры по газу между ЕС, Украиной и Россией пройдут 19 сентября / Фото 24 канала

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