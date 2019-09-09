Украина, Россия и ЕС проведут газовые переговоры: дата и место 12:14, сегодня 22 Читати новину українською Переговоры по газу между ЕС, Украиной и Россией пройдут 19 сентября / Фото 24 канала Трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза состоятся 19 сентября в бельгийском Брюсселе. Новость дополняется... Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика сегодня 87154 Теги: Новости Украины Новости политики Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции У Зеленского рассказали, когда может состояться новый обмен пленными сегодня , 12:11 Шансы Украины и других сборных пробиться на Евро-2020 сегодня , 11:54 Новым президентом МАУ станет Дыхне: что о нем известно сегодня , 11:01 Комментарии Публикации сегодня , 12:00 Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва Блог Медіа 4424 сегодня , 12:00 Що спільного між війною в Україні та Другою світовою Леонід Остальцев 90 сегодня , 08:30 Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание 184 сегодня , 10:21 Neu Zürcher Zeitung: Відокремлення православної церкви в Україні має послідовників на Балканах Борис Немировський 760 сегодня , 08:40 Россия использует международные площадки для распространения своей лжи Злой Одессит 798