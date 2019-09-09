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      Україна, Росія та ЄС проведуть газові переговори: дата і місце

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      Переговори щодо газу між ЄС, Україною і Росією пройдуть 19 вересня
      Переговори щодо газу між ЄС, Україною і Росією пройдуть 19 вересня / Фото 24 каналу

      Тристоронні газові переговори за участю України, Росії та Європейського союзу відбудуться 19 вересня у бельгійському Брюсселі.

      Про це заявив заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович у своєму твіттері.

      Важливо: Газові переговори між Україною та Росією: у Москві анонсували поступ

      Радий повідомити, що 19 вересня я прийму наступний раунд тристоронніх переговорів щодо газу. Я переконаний, що прогрес послужить сильним позитивним сигналом для ринку, а також споживачів напередодні зимового сезону,
      – написав Шефчович.

      Найближчим часом запрошення на переговори відправлять в Москву та Київ, а також буде офіційне оголошення про зустріч.

      Головною темою тристоронніх переговорів стануть умови транзиту російського газу до ЄС через територію України з 1 січня 2020 року.

       

      До слова, наразі невідомо хто поїде від України на ці перемовини. Раніше нашу країну представляв міністр закордонних справ Павло Клімкін. Водночас, російська сторона наполягала, що вести газові переговори має профільний міністр енергетики України.

      Новим міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України в уряді Олексія Гончарука став Олексій Оржель. Проте, чи поїде він на переговори щодо газу – поки невідомо.

      Що відомо про контракт між Україною та Росією про транзит газу? Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року. Тому, вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду.

      Президент України Володимир Зеленський напередодні заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. 

      Однак Росія наразі ніяк не демонструє того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського"Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України
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