Украина сама дала повод к российско-украинскому конфликту, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина "сама дала повод к российско-украинскому конфликту". В то же время он не оправдывает действий России и не попрекает Украину.

Такое мнение Лукашенко высказал в интервью Эхо Москвы.

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Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее. Вопрос, которого не должно быть в Украине! Чтобы не было, я не оправдываю сейчас Россию, нет,

– заявил президент Беларуси.

Он добавил, что Украину тоже не упрекает. Но, по его мнению, именно Украина дала повод к конфликту, хотя и маленький.

Также президент Беларуси считает, что Крым фактически является российским, хотя юридически это и не оформлено. Принадлежность полуострова Лукашенко не прокомментировал, но отметил, что украинцы "никак не обороняли эту землю".

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