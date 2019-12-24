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      Украина сама дала повод к российско-украинскому конфликту, – Лукашенко

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      Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала конфликт с Россией / zn.ua

      Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина "сама дала повод к российско-украинскому конфликту". В то же время он не оправдывает действий России и не попрекает Украину.

      Такое мнение Лукашенко высказал в интервью Эхо Москвы.

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      Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее. Вопрос, которого не должно быть в Украине! Чтобы не было, я не оправдываю сейчас Россию, нет,
      – заявил президент Беларуси.

      Он добавил, что Украину тоже не упрекает. Но, по его мнению, именно Украина дала повод к конфликту, хотя и маленький.

      Также президент Беларуси считает, что Крым фактически является российским, хотя юридически это и не оформлено. Принадлежность полуострова Лукашенко не прокомментировал, но отметил, что украинцы "никак не обороняли эту землю".

      Как произошла аннексия Крыма

      • Началась в феврале 2014 года. Осуществлялась через организованные антиукраинские выступления в городах Крыма, блокаду и захват стратегических объектов полуострова и воинских частей ВСУ подразделениями российской армии.
      • В марте 2014 года в Крыму состоялся непризнанный миром так называемый "референдум" о статусе полуострова. Владимир Путин после его проведения единолично объявил о "включении Крыма в состав России". Так Россия аннексировала украинскую территорию.
      • Украина, ЕС и США не признали результаты голосования этого "референдума" и ввели санкции против России.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Крыма Александр Лукашенко Новости Беларуси Аннексия Крыма
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