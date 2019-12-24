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      Україна сама дала привід до російсько-українського конфлікту, – Лукашенко

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      Лукашенко заявив, що Україна спровокувала конфлікт з Росією / zn.ua

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна "сама дала привід до російсько-українського конфлікту". Водночас він не виправдовує дій Росії та не дорікає Україні.

      Таку думку Лукашенко висловив в інтерв'ю Ехо Москви.

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      Україна в якійсь мірі підставилась. Рускіх почали душити, мова там і інше. Питання, яких не повинно бути в Україні! Щоб не було, я не виправдовую зараз Росію, ні,
      – заявив президент Білорусі.

      Він додав, що Україні теж не дорікає. Але, на його думку, саме Україна дала привід до конфлікту, хоча й малий.

      Також президент Білорусі вважає, що Крим фактично є російським, хоча юридично це й не оформлено. Приналежність півострова Лукашенко не прокоментував, але зазначив, що українці "ніяк не обороняли цю землю".

      Як відбулася анексія Криму

      • Розпочалася у лютому 2014 року. Здійснювалася через організовані антиукраїнські виступи у містах Криму, блокаду та захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії.
      • У березні 2014 року у Криму відбувся невизнаний світом так званий "референдум" про статус півострова. Володимир Путін після його проведення одноосібно оголосив про "включення Криму до складу Росії". Так Росія анексувала українську територію.
      • Україна, ЄС та США не визнали результати голосування цього "референдуму" та запровадили санкції проти Росії.
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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Білорусі Олександр Лукашенко Новини Криму Анексія Криму
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