Україна сама дала привід до російсько-українського конфлікту, – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна "сама дала привід до російсько-українського конфлікту". Водночас він не виправдовує дій Росії та не дорікає Україні.

Таку думку Лукашенко висловив в інтерв'ю Ехо Москви.

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Україна в якійсь мірі підставилась. Рускіх почали душити, мова там і інше. Питання, яких не повинно бути в Україні! Щоб не було, я не виправдовую зараз Росію, ні,

– заявив президент Білорусі.

Він додав, що Україні теж не дорікає. Але, на його думку, саме Україна дала привід до конфлікту, хоча й малий.

Також президент Білорусі вважає, що Крим фактично є російським, хоча юридично це й не оформлено. Приналежність півострова Лукашенко не прокоментував, але зазначив, що українці "ніяк не обороняли цю землю".

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