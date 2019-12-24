Україна сама дала привід до російсько-українського конфлікту, – Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна "сама дала привід до російсько-українського конфлікту". Водночас він не виправдовує дій Росії та не дорікає Україні.
Таку думку Лукашенко висловив в інтерв'ю Ехо Москви.
Читайте також: Ми в центрі котла: Лукашенко впевнений, що НАТО у випадку агресії захистить Білорусь від Росії
Україна в якійсь мірі підставилась. Рускіх почали душити, мова там і інше. Питання, яких не повинно бути в Україні! Щоб не було, я не виправдовую зараз Росію, ні,
– заявив президент Білорусі.
Він додав, що Україні теж не дорікає. Але, на його думку, саме Україна дала привід до конфлікту, хоча й малий.
Також президент Білорусі вважає, що Крим фактично є російським, хоча юридично це й не оформлено. Приналежність півострова Лукашенко не прокоментував, але зазначив, що українці "ніяк не обороняли цю землю".
Як відбулася анексія Криму
- Розпочалася у лютому 2014 року. Здійснювалася через організовані антиукраїнські виступи у містах Криму, блокаду та захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії.
- У березні 2014 року у Криму відбувся невизнаний світом так званий "референдум" про статус півострова. Володимир Путін після його проведення одноосібно оголосив про "включення Криму до складу Росії". Так Росія анексувала українську територію.
- Україна, ЄС та США не визнали результати голосування цього "референдуму" та запровадили санкції проти Росії.