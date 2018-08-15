Украина снова потерпела тяжелую утрату на Донбассе

В районе боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей погиб украинский морской пехотинец старший матрос Федор Балахчи.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

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"В районе выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой и Луганской областей, погиб наш боевой собрат - морской пехотинец старший матрос Балахчи Федор Федорович, отдав свою жизнь за родную Родину", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 августа, в зоне прoведення Oперации oбъединенных сил на Донбассе погиб 40-летний военнослужащий из Кропивницкого Михаил Ярoвый.