Україна знову зазнала важкої втрати на Донбасі
У районі бойових дій на території Донецької та Луганської областей загинув український морський піхотинець старший матрос Федір Балахчі.
Про це повідомляє прес-служба Військово-Морських сил Збройних сил України у Facebook.
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"У районі виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України на території Донецької і Луганської областей, загинув наш бойовий побратим - морський піхотинець старший матрос Балахчі Федір Федорович, віддавши своє життя за рідну Батьківщину", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 серпня, у зоні прoведення Oперації oб'єднаних сил на Донбасі загинув 40-річний військoвoслужбoвець з Кропивницього Михайлo Ярoвий.
Джерело: 24 Канал
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