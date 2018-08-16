Украина собирается ввести санкции против российских издательств: подробности

Госкомтелерадио внес на рассмотрение правительства проект относительно применения персональных специальных экономических и других санкций по отношению к российским издательствам, которые производят и распространяют продукцию антиукраинского содержания.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Читайте также: В Херсонском порту перехватили российское судно, которое находится в санкционном списке СНБО

Отмечается, что в течение последних трех лет Госкомтелерадио осуществляет постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции, содержание которой противоречит украинскому законодательству.

По результатам мониторинга уже составили перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

По состоянию на 15 августа, в перечень внесли 192 издания, выпущенных 35 российскими издательствами.

Цель проекта – защитить национальные интересы, национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины, ее экономическую самостоятельность. Санкции коснутся российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает заметное место и носит систематический характер,

– отметил первый заместитель Председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

По его словам, такая "литература" является частью гибридной войны, которую ведет против Украины Россия и, которой следует давать достойный отпор.

В случае принятия указанного распоряжения Кабинета Министров Украины ожидается значительное сокращение импорта издательской продукции с территории государства-агрессора.

Вместе с тем, в Госкомтелерадио выразили надежду, что освободившиеся рыночные ниши откроют новые возможности для украинских издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции.

Следующий этап процедуры – внесение вопроса о применении определенных юридических санкций на рассмотрение СНБО Украины.