Україна збирається ввести санкції проти російських видавництв: подробиці

Держкомтелерадіо вніс на розгляд уряду проект щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій до російських видавництв, що продукують і поширюють продукцію антиукраїнського змісту.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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Зазначається, що протягом останніх трьох років Держкомтелерадіо здійснює постійний моніторинг сфери книгорозповсюдження з метою виявлення друкованої продукції, зміст якої суперечить українському законодавству.

За результатами моніторингу, вже склали перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Станом на 15 серпня до переліку внесли 192 видання, випущених 35 російськими видавництвами.

Мета проекту – захистити національні інтереси, національну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну самостійність. Санкції стосуватимуться російських видавництв, в діяльності яких випуск літератури антиукраїнського змісту посідає помітне місце і носить систематичний характер,

– наголосив перший заступник Голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

За його словами, така "література" є складовою гібридної війни, яку веде проти України Росія і, якій слід давати гідну відсіч.

У разі прийняття зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України очікується значне скорочення імпорту видавничої продукції із території держави-агресора.

Разом з тим, у Держкомтелерадіо висловили сподівання, що вивільнені ринкові ніші відкриють нові можливості для українських видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Наступний етап процедури – внесення питання щодо застосування до визначених юридичних осіб санкцій на розгляд РНБО України.