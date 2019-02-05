Украина совершит большой транш для МВФ

Во вторник, 5 февраля, Украина отдает часть долга Международному валютному фонду. На этот раз МВФ и получит транш в размере почти 360 миллионов долларов.

Следующий большой платеж запланирован на 1 марта, говорится в графике выплат на сайте МВФ.

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Тогда Украина должна будет вернуть МВФ около 159,6 миллиона дрларов.

В начале месяца Украина уже перечисляла деньги МВФ. Так, 1 февраля она перечислила 59,67 миллиона SDR (специальных прав заимствования – 24 канал) и еще 3,52 миллиона. Суммарно это 88,2 миллиона долларов.

Этот платеж должен пройти в соответствии с программой Stand-by от 2014 года. Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу для Украины. Впоследствии МВФ перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.

В 2018 году Украина погасила долги МВФ на 1,49 млрд SDR (около 2,08 миллиарда долларов по текущему курсу). В этом году Украина должна отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов, а это треть госбюджета на 2019 год.

Что такое СПЗ/ SDR? Резервное и платежное средство МВФ. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. Сегодня SDR имеет достаточно ограниченную сферу использования — резервный актив. Их главная функция — быть расчетной денежной единицей МВФ и некоторых других международных организаций. SDR не является ни валютой, ни требованием МВФ. Это, скорее, потенциальное требование на взаимополезных валютах членов МВФ. SDR для членов распределяют пропорционально их квотам в МВФ.