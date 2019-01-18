Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами

В этом году наша страна должна вернуть своим кредиторам рекордную сумму – 9,1 миллиарда долларов. Пиковая нагрузка на бюджет приходится на февраль, май и сентябрь.

Справится ли украинский бюджет с такой нагрузкой – узнавал журналист 24 канала.

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Неудачная реструктуризация

2019 год будет сложным в финансовом плане: Украине придется выплатить в иностранной валюте 9,1 миллиарда долларов долгов. Речь идет о долгах, которые были деноминированы в иностранной валюте внутри страны и за ее пределами. Это не очень традиционно для мировой практики, но в Украине долги, которые были деноминированы в иностранной валюте, касаются не только наших внешних обязательств, но и внутренних. В свое время было выпущено достаточно много облигаций внутреннего государственного займа, которую, из-за низкого доверия к нацвалюте, не хотели покупать в гривне, поэтому Минфин одалживал средства из-за деноминации этих обязательств в иностранной валюте. Эта практика активно применяется и сейчас.



Рано или поздно, долги приходится отдавать

В течение этого года наша страна будет отдавать 2,9 миллиарда долларов (средства позаимствованы внутри страны, но которые были деноминированы в иностранной валюте). В то же время, мы должны отдать по еврооблигациям 2,4 миллиарда долларов, из которых 1,4 млрд – проценты, которые мы платим, и 1 млрд – погашение тела кредита. Это то, что было реструктуризировано бывшим министром финансов Натальей Яресько. Это очень неудачная реструктуризация: были повышены проценты по нашим европейским облигациям (выпущены обязательства, которые привязывают наши будущие выплаты к экономическому росту). Наиболее отвратительным является то, что эта привязка была осуществлена на 20 лет, начиная с 2021,

– отмечает исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Экономическая турбулентность

Также в 2019 году из украинского бюджета нужно отдать 1,8 миллиарда долларов Международному валютному фонду и 1 миллиард долларов по обязательствам, которые делались под гарантии США. Еще у нас выплаты другим европейским кредиторам – Европейскому Союзу, Всемирному банку.

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Пиковые выплаты приходятся на февраль – 1,7 миллиарда долларов, май – 1,8 и сентябрь – 1,9. Это будет достаточно серьезно влиять на финансовое положение страны.

Много было сделано такого, за что сейчас придется рассчитываться. В месяце пиковой нагрузки по выплатам экономическое положение может быть в зоне значительной турбулентности. Поэтому возникает девальвационное давление на гривну, но я не очень верю в то, что позволят чтобы это давление сработало. Вряд ли пойдут на значительную девальвацию гривны, скорее уменьшат золотовалютные резервы. Вот почему для власти было столь критично получить второй транш от МВФ: он необходим, чтобы осуществить выплаты по кредитам в феврале,

– добавляет Олег Устенко.



Этот год должен быть относительно стабильным для валютного курса

К тому же, без открытия новой программы сотрудничества с МВФ украинское правительство не смогло бы одалживать на внешнем рынке.

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Есть еще у нас так называемый долг Януковича – 3 миллиарда долларов. Эта выплата может появиться в любой момент и о ней не стоит забывать. В вышеприведенных расчетах этот долг не учтен. По мнению Олега Устенко – когда наступит необходимость платить, то скорее всего его поделят на три года на три равные порции (примерно по 1 миллиарду долларов каждый год).

Денег на выплату долгов у нас нет. Это только потребность, которая есть со стороны государственного сектора, а еще есть долги со стороны частного сектора и их потребность может достигать в 2019 году примерно 2,5 млрд долларов. Еще добавьте дефицит счета текущих операций, для финансирования наших торговых дисбалансов. Таким образом к 9,1 млрд еще нужно добавить 4,5 млрд долларов. Как следствие, потребность в иностранной валюте возрастает почти до 14 млрд долларов. В то же время, на данный момент наши золотовалютные резервы составляют 20 млрд долларов. Таким образом или мы пойдем на резкое сокращение золотовалютных резервов, или в дальнейшем позаимствуем средства. Если этого не делать, то в краткосрочном сценарии экономика войдет в зону повышенной турбулентности,

– добавляет эксперт.

Поэтому, Украине придется еще не один год жить в долг.