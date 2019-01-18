Життя в борг: як Україна розплачуватиметься з боргами

Цьогоріч наша країна має повернути своїм кредиторам рекордну суму – 9,1 мільярдів доларів. Пікове навантаження на бюджет припадає на лютий, травень та вересень.

Чи впорається український бюджет з таким навантаженням – дізнавався журналіст 24 каналу.

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Невдала реструктуризація

2019 рік буде складним у фінансовому плані: Україні доведеться сплатити в іноземній валюті 9,1 мільярда доларів боргів. Йдеться про борги, які було деноміновано в іноземній валюті всередині країни і за її межами. Це не дуже традиційно для світової практики, але в Україні борги, що були деноміновані в іноземній валюті, стосуються не лише наших зовнішніх зобов'язань, а й внутрішніх. Свого часу було випущено достатньо багато облігацій внутрішньої державної позики, яку, через низьку довіру до нацвалюти, не хотіли купувати в гривні, тому Мінфін запозичував кошти через деномінацію цих зобов'язань в іноземній валюті. Ця практика активно застосовується і зараз.



Рано чи пізно, борги доводиться віддавати

Протягом цього року наша країна має віддавати 2,9 мільярда доларів (кошти запозичені в середині країни, але які були деноміновані в іноземній валюті). Водночас, ми маємо віддати за єврооблігаціями 2,4 мільярда доларів, з яких 1,4 млрд – відсотки, які ми сплачуємо, і 1 млрд – погашення тіла кредиту. Це те, що було реструктуризовано колишнім міністром фінансів Наталкою Яресько. Це дуже невдала реструктуризація: було підвищено відсоток за нашим європейськими облігаціями (випущено зобов’язання, які прив’язують наші майбутні виплати до економічного зростання). Найбільш огидним є те що цю прив’язку було здійснено на 20 років, починаючи з 2021 року,

– зазначає виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко.

Економічна турбулетність

Також в 2019 році з українського бюджету потрібно віддати 1,8 мільярда доларів Міжнародному валютному фонду та 1 мільярд доларів за запозиченнями, які робились під гарантії США. Ще є у нас виплати іншим європейським кредиторам – Європейському Союзу, Світовому банку.

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Пікові виплати припадають на лютий – 1,7 мільярда доларів, травень – 1,8 і вересень – 1,9. Це достатньо серйозно впливатиме на фінансовий стан країни.

Багато було зроблено такого, за що зараз доведеться розраховуватись. В місяці пікового навантаження за виплатами економічний стан може бути в зоні значної турбулентності. Тож виникає девальваційний тиск на гривню, але я не дуже вірю в те, що дозволять аби цей тиск спрацював. Навряд чи підуть на значну девальвацію гривні, скоріше зменшать золотовалютні резерви. Ось чому для влади було настільки критично отримати другий транш від МВФ: він необхідний, щоб здійснити виплати за кредитами в лютому,

– додає Олег Устенко.



Цей рік має бути відносно стабільним для валютного курсу

До того ж, без відкриття нової програми співробітництва з МВФ український уряд не зміг би запозичувати на зовнішньому ринку.

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Є ще у нас так званий борг Януковича – 3 мільярди доларів. Ця виплата може з'явитись у будь-який момент і про неї не варто забувати. У вищенаведених розрахунках цей борг не врахований. На думку Олега Устенко – коли настане необхідність платити, то найвірогідніше його поділять на три роки на три рівні порції (приблизно по 1 мільярду доларів кожен рік).

Грошей на виплату боргів у нас немає. Це лише потреба, яка є з боку державного сектору, а ще є борги з боку приватного сектору і їх потреба може сягати в 2019 році приблизно 2,5 млрд доларів. Ще додайте дефіцит рахунку поточних операцій, для фінансування наших торгівельних дисбалансів. Таким чином до 9,1 млрд ще потрібно додати 4,5 млрд доларів. Як наслідок, потреба в іноземній валюті зростає до майже 14 млрд доларів. Водночас, наразі наші золотовалютні резерви складають 20 млрд доларів. Таким чином або ми підемо на різке скорочення золотовалютних резервів, або й надалі запозичатимемо кошти. Якщо цього не робити, то в короткостроковому сценарії економіка увійде в зону підвищеної турбулентності,

– додає експерт.

Тож, Україні доведеться ще не один рік жити в борг.