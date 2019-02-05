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      Україна здійснить великий транш для МВФ

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      Україна виплатить МВФ майже 360 мільйонів
      Україна виплатить МВФ майже 360 мільйонів / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 5 лютого, Україна віддає частину боргу Міжнародному валютному фонду. Цього разу МВФ отримає транш в розмірі майже 360 мільйонів доларів.

      Наступний великий платіж запланований на 1 березня, йдеться у графіку виплат на сайті МВФ.

      Читайте також: Життя в борг: як Україна розплачуватиметься з кредиторами

      Тоді Україна повинна буде повернути МВФ близько 159,6 мільйона дрларів.

      На початку місяця Україна вже перераховувала гроші МВФ. Так, 1 лютого вона перерахувала 59,67 мільйона SDR (спеціальних прав запозичення– 24 канал) і ще 3,52 мільйона. Сумарно це 88,2 мільйона доларів.

      Цей платіж повинен пройти відповідно до програми Stand-by від 2014 року. Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму для України. Згодом МВФ перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів.

      У 2018 році Україна погасила борги МВФ на 1,49 млрд SDR (близько 2,08 мільярда доларів за поточним курсом). Цьгоріч Україна повинна віддати 427 мільярдів гривень зовнішніх боргів, а це третина держбюджету на 2019 рік.

      Що таке СПЗ/ SDR?Резервний та платіжний засіб МВФ. Існує лише у безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках. Сьогодні SDR має досить обмежену сферу використання — резервний актив. Їх головна функція — бути розрахунковою грошовою одиницею МВФ і деяких інших міжнародних організацій. SDR не є ані валютою, ані вимогою на МВФ. Це, швидше, потенційна вимога на взаємокорисних валютах членів МВФ. SDR для членів розподіляють пропорційно до їхніх квот МВФ.

      blog_ava
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      Теги: Новини України МВФ Гроші держборг
      Джерело: 24 Канал
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