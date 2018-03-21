Украина стала третьей в рейтинге самых дешевых для жизни стран

Украина заняла третье место в рейтинге самых дешевых стран мира. При этом Украина признана самой доступной среди европейских стран.

Об этом свидетельствуют результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo, которые опубликовала британская компания MoveHub.

Отметим, что показатель учитывает почти 50 факторов. Среди них, в частности, стоимость аренды жилья, блюд в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда в городском транспорте и коммунальных услуг.

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Наиболее дешёвыми, помимо Украины, странами для проживания является Пакистан и Египет. Кроме того, среди самых дешевых стран лидируют Индия, Тунис, Косово и Грузия.

К слову, что касается дорогих для проживания стран, то в топ-5 входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы. В свою очередь Украина в этом рейтинге занимает 113 место.