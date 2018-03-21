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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Україна стала третьою в рейтингу найдешевших для життя країн

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Україна – одна з найдешевших для життя країн
Україна – одна з найдешевших для життя країн / Фото з вільних мереж

Україна посіла третю сходинку в рейтингу найдешевших країн світу. При цьому Україна визнана найбільш доступною серед європейських країн.

Про це свідчать результати дослідження на основі індексу вартості проживання Numbeo, які опублікувала британська компанія MoveHub.

Зазначимо, що показник враховує майже 50 факторів. Серед них, зокрема, вартість оренди житла, страв у недорогих ресторанах, абонементу у спортзал, проїзду у міському транспорті та комунальних послуг.

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Дешевшими від України країнами для проживання є Пакистан та Єгипет. Окрім того, серед найдешевших країн лідирують Індія, Туніс, Косово та Грузія.

До слова, щодо найдорожчих для проживання країн, то до топ-5 входять Бермуди, Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Багами. У свою чергу Україна у цьому рейтингу посідає 113 місце.

Теги: Новини України Гроші Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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