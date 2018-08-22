Украина стала участником Метрической конвенции: что изменится для страны

7 августа 2018 года Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции и стала одной из 60 стран-членов. До этого времени в течение 16 лет Украина находилась в статусе ассоциированного члена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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"Метрическая конвенция – это международное соглашение, направленное на разработку и поддержку международных эталонов единиц измерения Международной системы единиц (SI), открытая для всех стран, имеющих дипломатические отношения с Францией (страной-хранителем сделки). Разработкой международных стандартов и сверкой национальных эталонов стран-членов Метрической конвенции с этими эталонами занимается Международное бюро мер и весов", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что присоединение к Метрической конвенции предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Стратегией развития системы технического регулирования до 2020 года и Законом Украины "О присоединении Украины к Метрической конвенции".

Полноправное членство в Метрической конвенции обеспечит признание метрологической системы Украины, которая отвечает европейским требованиям и позволит проводить сверку национальных эталонов Украины с национальными эталонами 59 стран-членов Метрической конвенции, что является обязательным условием для международного признания результатов измерений и испытаний украинской продукции для ее продвижения на международный рынок. Членство Украины в Метрической конвенции также будет способствовать заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА) с Европейским Союзом.