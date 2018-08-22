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Україна стала учасником Метричної конвенції: що зміниться для країни

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Україна стала учасником Метричної конвенції
Україна стала учасником Метричної конвенції / Фото з відкритих джерел

7 серпня 2018 року Україна набула повноправного членства в Метричній конвенції та стала однією із 60 країн-членів. До цього часу впродовж 16 років Україна перебувала у статусі асоційованого члена.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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"Метрична конвенція – це міжнародна угода, спрямована на розробку і підтримку міжнародних еталонів одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), відкрита для всіх країн, що мають дипломатичні стосунки з Францією (країною-зберігачем угоди). Розробкою міжнародних еталонів та звіренням національних еталонів країн-членів Метричної конвенції з цими еталонами займається Міжнародне бюро з мір та ваг", – йдеться у повідомлені.

У міністерстві зазначили, що приєднання до Метричної конвенції передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, Стратегією розвитку системи технічного регулювання до 2020 року та Законом України "Про приєднання України до Метричної конвенції".

Повноправне членство в Метричній конвенції забезпечить визнання метрологічної системи України, яка відповідає європейським вимогам та дасть можливість проводити звірення національних еталонів України з національними еталонами 59 країн-членів Метричної конвенції, що є обов’язковою умовою для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробувань української продукції для її просування на міжнародний ринок. Членство України в Метричній конвенції також сприятиме укладенню Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) з Європейським Союзом.

Теги: Новини України Європа
Джерело: 24 Канал
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