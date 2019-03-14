Украина уже скоро будет праздновать победу над Россией, – Филарет

Украина создала мощную боеспособную армию и вскоре будет праздновать победу над страной-агрессором Российской Федерацией.

Украине не нужен "мир в рабстве", поэтому она должна защищать свои территории. Об этом сказал патриарх Православной церкви Украины Филарет во время заседания Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины".

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За время войны мы создали боеспособную армию. Сегодняшняя украинская армия – это не армия 2014 года. Она показала свою боеспособность, и мы верим и убеждены, что вскоре будем праздновать победу над агрессором – Россией. Нам нужна победа, справедливый мир, не любой мир, к которому призывают некоторые. Нам мир в рабстве, в неволе не нужен, мы душу и сердце положим за нашу свободу,

– отметил Филарет.

Священнослужитель добавил, что если бы добровольцы в 2014 году не стали на защиту Украины в Донбассе, то Путин был бы сегодня в Киеве.

Именно добровольческие войска своими жертвами и преданностью доказали свою любовь к государству. Они защищали Украину и рисковали жизнью на передовой, не имея изначально ни нормального оружия, ни экипировки.

Сколько людей погибло на Донбассе?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.



Однако, жертвами конфликта в Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3000 гражданских лиц, и еще почти 9000 получили ранения.