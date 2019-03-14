21:25
14 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова
      Вєсті Кремля
      22:20, 13 марта
      Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма
      Вєсті.UA
      19:23, 13 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Украина уже скоро будет праздновать победу над Россией, – Филарет

      109 Читати новину українською
      Филарет убежден, что Украина скоро победит Россию
      Филарет убежден, что Украина скоро победит Россию / Фото из открытых источников

      Украина создала мощную боеспособную армию и вскоре будет праздновать победу над страной-агрессором Российской Федерацией.

      Украине не нужен "мир в рабстве", поэтому она должна защищать свои территории. Об этом сказал патриарх Православной церкви Украины Филарет во время заседания Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины".

      Читайте также: Россия стягивает танки и военных на Донбасс: бойцы ВСУ готовы давать отпор

      За время войны мы создали боеспособную армию. Сегодняшняя украинская армия  это не армия 2014 года. Она показала свою боеспособность, и мы верим и убеждены, что вскоре будем праздновать победу над агрессором  Россией. Нам нужна победа, справедливый мир, не любой мир, к которому призывают некоторые. Нам мир в рабстве, в неволе не нужен, мы душу и сердце положим за нашу свободу,
      – отметил Филарет.

      Священнослужитель добавил, что если бы добровольцы в 2014 году не стали на защиту Украины в Донбассе, то Путин был бы сегодня в Киеве.

      Именно добровольческие войска своими жертвами и преданностью доказали свою любовь к государству. Они защищали Украину и рисковали жизнью на передовой, не имея изначально ни нормального оружия, ни экипировки.

      Сколько людей погибло на Донбассе?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.

      Однако, жертвами конфликта в Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3000 гражданских лиц, и еще почти 9000 получили ранения.

      blog_ava
      День святого Патрика: интересные факты празднования в Ирландии
      сегодня
      1265
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Филарет
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфлікт між правоохоронними органами: чому Україна може залишитися без підтримки світу
      сегодня , 19:30 Конфлікт між правоохоронними органами: чому Україна може залишитися без підтримки світу
      Сергій Лещенко 134
      5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      сегодня , 19:00 5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      Артем Овдієнко 755
      Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине
      сегодня , 18:58 Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине
      Яніна Ткачук 189
      Президентские выборы-2019: почему треть украинцев не определилась, и какой будет явка?
      сегодня , 18:00 Президентские выборы-2019: почему треть украинцев не определилась, и какой будет явка?
      Інна Жолобович 413
      Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      сегодня , 17:30 Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      Віталій Шабунін 179
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Е-декларирование: понятно о нюансах второго этапа
       21 ноября 2016 , 20:33
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Филиппинец построил себе собственный летающий автомобиль
       5 сентября 2018 , 19:00
      Роналду та сильні серби з тренером без досвіду – коротко про суперників України у кваліфікації до Євро-2020
       2 декабря 2018 , 18:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук