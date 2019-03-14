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      Україна незабаром буде святкувати перемогу над Росією, – Філарет

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      Філарет переконаний, що Україна скоро переможе Росію
      Філарет переконаний, що Україна скоро переможе Росію / Фото з відкритих джерел

      Україна створила потужну боєздатну армію і незабаром буде святкувати перемогу над країною-агресором Російською Федерацією.

      Україні не потрібен "мир у рабстві", тому вона має захищати свої території. Про це сказав патріарх Православної церкви України Філарет під час засідання Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму "Трансформація України".

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      За час війни ми створили боєздатну армію. Сьогоднішня українська армія – це не армія 2014 року.Вона показала свою боєздатність, і ми віримо й переконані, що незабаром будемо святкувати перемогу над агресором – Росією. Нам потрібна перемога, справедливий мир, не будь-який мир, до якого закликають деякі. Нам мир у рабстві, в неволі не потрібен, ми душу і серце положимо за нашу свободу,
      – наголосив Філарет.

      Священослужитель додав, що якби добровольці у 2014 році не стали на захист України на Донбасі, то Путін був би сьогодні в Києві.

      Саме добровольчі війська своїми жертвами та відданістю довели свою любов державі. Вони боронили Україну таризикували життям на передовій, не маючи спочатку ні нормальної зброї, ні екіпірування. 

      Скільки людей загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.

      Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Філарет Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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