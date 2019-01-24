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      Украина в ПАСЕ заявила о готовности к обмену заключенными с РФ

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      Ирина Геращенко
      Ирина Геращенко / Фото из открытых источников

      Украинская делегация на дебатах в Парламентской Ассамблее Совета Европы заявила о готовности обменять 25 осужденных в Украине россиян на Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в РФ.

      Украинская делегация на дебатах в Парламентской Ассамблее Совета Европы заявила о готовности обменять 25 осужденных в Украине россиян на Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в РФ.

      Об этом на своей странице в Facebоok написала заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко.

      Она напомнила, что в течение 2018 года, как украинский парламентарий в минской гуманитарной группе, направила 13 официальных писем РФ с предложением об обмене заключенными.

      Геращенко подчеркнула, что "РФ не просто блокирует процесс освобождения, но и задерживает новых заложников. В 70 список украинских политзаключенных добавились 24 военнопленных моряка".

      "МИД Украины направил соответствующие ноты МИД РФ. Но мы не имеем никакого ответа на наши обращения. РФ не просто блокирует процесс освобождения, но хватает и садит новых заложников. В список 70 украинских политзаключенных добавились 24 военнопленных моряка. В Минске мы ставим вопрос о постоянно действующем пункте СММ в Керчи. В ответ слышим истерику россиян", – написала она.

      К слову, ранее сообщалось, что политический комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы поддержал все украинские поправки в проект резолюции относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе. В частности, комитет согласовал статус захваченных Россией украинских моряков как "военнопленные".

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Украина – Россия ПАСЕ Ирина Геращенко
      Источник: 24 канал
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