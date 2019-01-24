Україна у ПАРЄ заявила про готовність до обміну ув'язненими з РФ

Українська делегація на дебатах у Парламентській Асамблеї Ради Європи заявила про готовність обміняти 25 засуджених в Україні росіян на Олега Сенцова та інших українських політв'язнів в РФ.

Українська делегація на дебатах у Парламентській Асамблеї Ради Європи заявила про готовність обміняти 25 засуджених в Україні росіян на Олега Сенцова та інших українських політв'язнів в РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebоok написала заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко.

Вона нагадала, що протягом 2018 року, як український парламентар в мінській гуманітарної групі, направила 13 офіційних листів РФ з пропозицією про обмін ув'язненими.

Геращенко підкреслила, що "РФ не просто блокує процес звільнення, але і затримує нових заручників. У 70 список українських політв'язнів додалися 24 військовополонених моряків".

"МЗС України надіслало відповідні ноти МЗС РФ. Але ми не маємо жодної відповіді на наші звернення. РФ не просто блокує процес звільнення, але хапає та ув’язнює нових заручників. До списку 70 українських політв’язнів додалися 24 військовополонені моряки. У Мінську ми ставимо питання про постійно діючий пункт СММ у Керчі. У відповідь чуємо істерику росіян", - написала вона.

До слова, раніше повідомлялось, що політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи підтримав усі українські поправки до проекту резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці. Зокрема, комітет погодив статус захоплених Росією українських моряків як "військовополонені".