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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украина в топ-50 антирейтинга современного рабства

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Украина в топ-50 антирейтинга современного рабства
Украина в топ-50 антирейтинга современного рабства / podrobnosti.ua

Австралийский общественная организация "Walk Free Foundation" опубликовала рейтинг распространенности современного рабства.

Об этом сообщает УНН.

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В докладе современное рабство – это именно рабство, а также торговля людьми, принудительный труд, долговая зависимость, принудительный или рабский брак, а также продажа и эксплуатация детей.

Украина заняла 49 позицию из 167 стран мира. Согласно данным, насчитывается 286 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства. Так, примерная доля тех, кто живет в стране в условиях современного рабства составляет 6,41 на 1000.

Россия в рейтинге оказалась на 64 месте. А вот первую позицию занимает Северная Корея, каждый 10 граждан этой страны пострадал от рабства.

Напомним, в 2018 году Украина заняла 152 место среди 163 стран мира, покинув десятку самых опасных стран в мире.

Теги: Новости Украины рейтинги КНДР
Источник: 24 Канал
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