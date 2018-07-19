Україна у топ-50 антирейтингу сучасного рабства

Австралійска громадська організація "Walk Free Foundation" оприлюднила рейтинг поширеності сучасного рабства.

Про це повідомляє УНН.

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У доповіді сучасне рабство – це саме рабство, а також торгівля людьми, примусова праця, боргова залежність, примусовий чи рабський шлюб, а також продаж і експлуатація дітей.

Україна зайняла 49 позицію з 167 країн світу. Згідно з даними, нараховується 286 тисяч людей, які живуть в умовах сучасного рабства. Так, приблизна частка тих, хто живе в країні в умовах сучасного рабства становить 6,41 на 1000.

Росія у рейтингу опинилася на 64 місці. А ось першу позицію займає Північна Корея, кожен 10 громадян цієї країни постраждав від рабства.

Нагадаємо, у 2018 році Україна зайняла 152 місце серед 163 країн світу, покинувши десятку найнебезпечніших країн у світі.