07:18
23 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штрафы за грязные носки в поездах РФ. Путин учит считать
      Вєсті Кремля
      22:55, 22 февраля
      Вести.UA: сестры Опанасюк или адепты "русского мира". Скандальные оговорки Гройсмана
      Вєсті.UA
      21:15, 22 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Украина вместе с США и Кореей разработают стратегический беспилотный бомбардировщик

      32 Читати новину українською
      Страны работать над разработкой стратегического беспилотника
      Страны работать над разработкой стратегического беспилотника / Science Technology

      Во время выставки IDEX-2019 в ОАЭ страны представили подробную информацию о проекте разработки стратегического БПЛА. Беспилотный бомбардировщик будет создан с применением передовых технологий и с учетом опыта боевых действий. Предполагается, что он сможет перевозить несколько тонн высокоточного вооружения.

      Программу по разработке бомбардировщика запускает саудовская компания Science Technology совместно с партнерами из Южной Кореи, США и Украины. Портал Defence Blog отметил, что аппарат планируется применять для поддержки атакующих подразделений, проведения контратак, разведки, поисково-спасательных операций, наблюдения за объектами противника и корректировки артиллерийского огня, запуска высокоточных ракет, морского патрулирования и внутренних оборонительных миссий.

      Читайте также: Вооруженные силы Украины получат новейшее оборудование от Пентагона

      Одними из основных преимуществ новой разработки будут низкая стоимость и доступность на рынке. Ожидается, что аппарат будет оснащен электрооптическими инфракрасными устройствами, многорежимными радиолокаторами морского наблюдения, противорадиационными, противокорабельными и точными ракетами воздух-земля, а также управляемыми бомбами. В то же время полного перечня оборудования представителями компании объявлено не было.

      Работа над этим проектом является приоритетной и получила поддержку со стороны правительства Вооруженных Сил и потенциальных клиентов в регионе,
      – заявил представитель компании.

      ОАЕ, зброя, Україна
      Разработкой аппарата будет заниматься Саудовская Аравия, Украина, США и Южная Корея

      Государства Ближнего Востока и Африки планируют значительно увеличить расходы на оборонку в ближайшие годы. Это откроет рынок для новых тяжелых беспилотных воздушных систем оснащенных высокоточным вооружением. По прогнозам, потребность в регионе увеличится с десятков бомбардировщиков в 2018 году до 700 боевых беспилотных самолетов до 2028 года в результате роста количества и интенсивности местных конфликтов.

      Зброя, БПЛА, Україна
      Преимущества БПЛА: новейшие технологии, низкая стоимость и доступность на рынке

      Что известно о Science Technology?Корпорация из Саудовской Аравии, которая была создана для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции, предназначенной для гражданских и военных применений. Science Technology является признанным игроком на рынке вооружений Саудовской Аравии с проверенным опытом сотрудничества с продажами со всеми основными правительственными учреждениями КСА с военной и внутренней безопасности.

      Что такое выставка IDEX?The International Defence Exhibition – одна из крупнейших международных выставок вооружений, технологий безопасности от ведущих производителей со всего мира. Мероприятие проводится раз в два года с 1993 года под патронатом Шейха Халифа бен Заед аль-Наян – президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны в Абу-Даби. IDEX считается одной из самых авторитетных площадок в мире и крупнейших на Ближнем Востоке.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 23 февраля: зима восстановит свой статус, похолодание усилится
      сегодня
      1113
      Теги: Новости Украины Новости США авиация Саудовская Аравия ОАЭ Южная Корея
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      сегодня , 01:00 США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      Іван Яковина 335
      Главные новости 22 февраля: скандал с сестрами Опанасюк и миллионный штраф Ryanair и Wizzair
      22 февраля , 22:45 Главные новости 22 февраля: скандал с сестрами Опанасюк и миллионный штраф Ryanair и Wizzair
      718
      Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      22 февраля , 22:33 Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      Артем Овдієнко 1511
      Життя в Україні взагалі-то могло б бути цілком спокійним, – Neu Zürcher Zeitung
      22 февраля , 22:01 Життя в Україні взагалі-то могло б бути цілком спокійним, – Neu Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 713
      Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      22 февраля , 19:01 Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      Артем Овдієнко 1247
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Девушка умерла во время празднования Дня студента в Харькове
       18 ноября 2018 , 21:11
      Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
       28 мая 2018 , 10:12
      Необычные вещи случились с Роналду – ключевой фактор для завоевания Европы "марсианским" Ювентусом
       30 сентября 2018 , 19:45
      Український футболіст потрапив у грандіозний скандал в Польщі через Бандеру – з'явились шокуючі подробиці
       19 февраля , 19:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук