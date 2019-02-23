Украина вместе с США и Кореей разработают стратегический беспилотный бомбардировщик

Во время выставки IDEX-2019 в ОАЭ страны представили подробную информацию о проекте разработки стратегического БПЛА. Беспилотный бомбардировщик будет создан с применением передовых технологий и с учетом опыта боевых действий. Предполагается, что он сможет перевозить несколько тонн высокоточного вооружения.

Программу по разработке бомбардировщика запускает саудовская компания Science Technology совместно с партнерами из Южной Кореи, США и Украины. Портал Defence Blog отметил, что аппарат планируется применять для поддержки атакующих подразделений, проведения контратак, разведки, поисково-спасательных операций, наблюдения за объектами противника и корректировки артиллерийского огня, запуска высокоточных ракет, морского патрулирования и внутренних оборонительных миссий.

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Одними из основных преимуществ новой разработки будут низкая стоимость и доступность на рынке. Ожидается, что аппарат будет оснащен электрооптическими инфракрасными устройствами, многорежимными радиолокаторами морского наблюдения, противорадиационными, противокорабельными и точными ракетами воздух-земля, а также управляемыми бомбами. В то же время полного перечня оборудования представителями компании объявлено не было.

Работа над этим проектом является приоритетной и получила поддержку со стороны правительства Вооруженных Сил и потенциальных клиентов в регионе,

– заявил представитель компании.



Разработкой аппарата будет заниматься Саудовская Аравия, Украина, США и Южная Корея

Государства Ближнего Востока и Африки планируют значительно увеличить расходы на оборонку в ближайшие годы. Это откроет рынок для новых тяжелых беспилотных воздушных систем оснащенных высокоточным вооружением. По прогнозам, потребность в регионе увеличится с десятков бомбардировщиков в 2018 году до 700 боевых беспилотных самолетов до 2028 года в результате роста количества и интенсивности местных конфликтов.



Преимущества БПЛА: новейшие технологии, низкая стоимость и доступность на рынке

Что известно о Science Technology?Корпорация из Саудовской Аравии, которая была создана для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции, предназначенной для гражданских и военных применений. Science Technology является признанным игроком на рынке вооружений Саудовской Аравии с проверенным опытом сотрудничества с продажами со всеми основными правительственными учреждениями КСА с военной и внутренней безопасности.

Что такое выставка IDEX?The International Defence Exhibition – одна из крупнейших международных выставок вооружений, технологий безопасности от ведущих производителей со всего мира. Мероприятие проводится раз в два года с 1993 года под патронатом Шейха Халифа бен Заед аль-Наян – президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны в Абу-Даби. IDEX считается одной из самых авторитетных площадок в мире и крупнейших на Ближнем Востоке.