Україна разом з США та Кореєю розроблять стратегічний безпілотний бомбардувальник

Під час виставки IDEX-2019 в ОАЕ країни представили детальну інформацію щодо проекту розробки стратегічного БПЛА. Бомбардувальник створюватиметься із застосуванням передових технологій та з урахуванням досвіду бойових дій. Передбачається, що він зможе перевозити декілька тонн високоточного озброєння.

Програму з розробки бомбардувальника запускає саудівська компанія Science Technology разом з партнерами з Південної Кореї, США та України. Портал Defence Blog зазначив, що апарат планується застосовувати для підтримки атакувальних підрозділів, проведення контратак, розвідки, пошуково-рятувальних операцій, спостереження за об’єктами противника та корегування артилерійського вогню, запуску високоточних ракет, морського патрулювання та внутрішніх оборонних місій.

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Одними з основних переваг нової розробки будуть низька вартість та доступність на ринку. Очікується, що апарат буде оснащено електрооптичними інфрачервоним пристроями, багаторежимними радіолокаторами морського спостереження, протирадіаційними, протикорабельними та точними ракетами повітря-земля, а також керованими бомбами. Водночас повний перелік обладнання представниками компанії оголошено не було.

Робота над цим проектом є пріоритетною та отримала підтримку з боку уряду Збройних Сил і потенційних клієнтів у регіоні,

– заявив представник компанії.



Розробкою апарата займатиметься Саудівська Аравія, Україна, США та Південна Корея

Держави Близького Сходу та Африки планують значно збільшити витрати на оборонку у найближчі роки. Це відкриє ринок для нових важких безпілотних повітряних систем оснащених високоточним озброєнням. За прогнозами, потреба у регіоні збільшиться з десятків бомбардувальників у 2018 році до 700 бойових безпілотних літаків до 2028 року внаслідок зростання кількості та інтенсивності місцевих конфліктів.



Переваги БПЛА: новітні технології, низька вартість та доступність на ринку

Що відомо про Science Technology?Корпорація з Саудівської Аравії, яка була створена для сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції, призначеної для цивільних і військових застосувань. Science Technology є визнаним гравцем на ринку озброєнь Саудівської Аравії з перевіреним досвідом співпраці з продажами з усіма основними урядовими установами КСА з військової та внутрішньої безпеки.

Що таке виставка IDEX?The International Defence Exhibition — одна з найбільших міжнародних виставок озброєнь, технологій безпеки від провідних виробників з усього світу. Захід проводиться раз на два роки з 1993 року, під патронатом Шейха Халіфа бен Заєд аль-Наян — президента ОАЕ, за підтримки уряду та збройних сил країни в Абу-Дабі. IDEX вважається однією з найавторитетніших майданчиків у світі та найбільших на Близькому Сході.