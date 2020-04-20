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      Украина возглавила Форум сотрудничества ОБСЕ: детали

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      Україна головуватиме на Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ / tsn.ua

      Украина возглавила Форум безопасности сотрудничества ОБСЕ. 20 апреля председательство завершила Турция и передала его нашему государству.

      Окрім того, Україна стане першою державою, яка очолилить Форум в онлайн-режимі, повідомляє Міністерство закордонних справ.

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      В МЗС наголосили, що українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення дотримання принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, зокрема одними з пріоритетних тем стануть гібридні загрози та ситуація в Азово-Чорноморському басейні.

      Пріоритетні теми за головування України на Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ​:

      • гібридні загрози,
      • мілітаризація та перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні,
      • нерозповсюдження зброї масового знищення,
      • роль жінок у питаннях миру та безпеки.

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Украина – Россия Чорное море Конфликт в Азовском море ОБСЕ МИД Украины Новости Украины Новости политики
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