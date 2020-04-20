Украина возглавила Форум сотрудничества ОБСЕ: детали
Украина возглавила Форум безопасности сотрудничества ОБСЕ. 20 апреля председательство завершила Турция и передала его нашему государству.
Окрім того, Україна стане першою державою, яка очолилить Форум в онлайн-режимі, повідомляє Міністерство закордонних справ.
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В МЗС наголосили, що українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення дотримання принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, зокрема одними з пріоритетних тем стануть гібридні загрози та ситуація в Азово-Чорноморському басейні.
Пріоритетні теми за головування України на Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ:
- гібридні загрози,
- мілітаризація та перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні,
- нерозповсюдження зброї масового знищення,
- роль жінок у питаннях миру та безпеки.
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