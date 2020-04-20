12:46
20 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Україна очолила Форум безпекового співробітництва ОБСЄ: деталі

      - Читать новость на русском
      Україна головуватиме на Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ / tsn.ua

      Україна очолила Форум безпекового співробітництва ОБСЄ. 20 квітня головування завершила Туреччина та передала його нашій державі.

      Окрім того, Україна стане першою державою, яка очолилить Форум в онлайн-режимі, повідомляє Міністерство закордонних справ.

      Читайте також Україна і бойовики провели обмін полоненими: як відреагувала ОБСЄ

      В МЗС наголосили, що українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення дотримання принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, зокрема одними з пріоритетних тем стануть гібридні загрози та ситуація в Азово-Чорноморському басейні.

      Пріоритетні теми за головування України на Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ​:

      • гібридні загрози,
      • мілітаризація та перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні,
      • нерозповсюдження зброї масового знищення,
      • роль жінок у питаннях миру та безпеки.

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Україна – Росія Чорне море Конфлікт в Азовському морі ОБСЄ МЗС України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      19 квітня , 23:01 Благодатний вогонь в Україні, паски на фронті та коти на карантині: фото дня 19 квітня
      Анатолій Яворський
      19 квітня , 22:00 Спецоперація "Великдень", українські реалії лікування COVID-19 та Чорнобиль у вогні: блоги тижня
      Блоги тижня