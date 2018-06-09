Украина выборола 8 место в международных танковых соревнованиях

На международных соревнованиях "Strong Europe Tank Challenge 2018" на учебном полигоне командования подготовки 7 Армии США в Европе в немецком Графенвере украинские военные заняли 8 место. Победителями стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии.

В финальный день программа для всех команд была одинаковая: первый этап – полоса препятствий, далее была спортивная эстафета, во время которой участники на скорость переносили различные элементы танка, передает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Читайте также: Украинские военные рассказали, как взяли под контроль село Южное

Последней дисциплиной стала скоростная стрельба. Во внимание брались меткость и скорость стрельбы. За это упражнение предусматривался отдельный кубок.

В итоге победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Вторую строчку заняли ВС Швеции, а бронзу получили представители ВС Австрии. За отдельную номинацию "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим Армии ВС США.

Украину на соревнованиях представлял танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск ВС Украины. В зачетной таблице украинцы заняли восьмое место.