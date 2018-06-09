14:47
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, 8 июня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, 8 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Украина выборола 8 место в международных танковых соревнованиях

126 Читати новину українською

На международных соревнованиях "Strong Europe Tank Challenge 2018" на учебном полигоне командования подготовки 7 Армии США в Европе в немецком Графенвере украинские военные заняли 8 место. Победителями стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии.

В финальный день программа для всех команд была одинаковая: первый этап – полоса препятствий, далее была спортивная эстафета, во время которой участники на скорость переносили различные элементы танка, передает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Читайте также: Украинские военные рассказали, как взяли под контроль село Южное

Последней дисциплиной стала скоростная стрельба. Во внимание брались меткость и скорость стрельбы. За это упражнение предусматривался отдельный кубок.

В итоге победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Вторую строчку заняли ВС Швеции, а бронзу получили представители ВС Австрии. За отдельную номинацию "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим Армии ВС США.

Украину на соревнованиях представлял танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск ВС Украины. В зачетной таблице украинцы заняли восьмое место.

 

Теги: Новости Украины НАТО Фотоновости Вооруженные Силы Украины Войско Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сменить работу тому, кто засиделся
сегодня, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 469
Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
сегодня, 08:38 Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
Блог Медіа 7755
Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
сегодня, 08:01 Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
778
Як антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
8 июня, 23:01 Як антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
Роман Маселко 104
Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
8 июня, 22:00 Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
Олексій Чибісов 4240
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук