Україна виборола 8 місце у міжнародних танкових змаганнях

На міжнародних змаганнях "Strong Europe Tank Challenge 2018" на навчальному полігоні командування підготовки 7 Армії США в Європі у німецькому Графенвері українські військові вибороли 8 місце. Переможцями стали танкісти Сухопутних військ ЗС Німеччини.

У фінальний день програма для всіх команд була однакова: перший етап – смуга перешкод, далі була спортивна естафета, під час якої учасники на швидкість переносили різні елементи танку, передає прес-центр Міністерства оборони України.

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Останньою дисципліною стала швидкісна стрільба. До уваги бралися влучність та швидкість стрільби. За цю вправу передбачався окремий кубок.

У підсумку цьогорічним переможцем стали танкісти Сухопутних військ ЗС Німеччини. Другу сходинку посіли ЗС Швеції, а бронзу здобули представники ЗС Австрії. За окрему номінацію "снайперська стрільба" кубок дістався військовослужбовцям Армії ЗС США.

Україну на змаганнях представляв танковий взвод 14 ОМБр Сухопутних військ ЗС України. У заліковій таблиці українці посіли восьме місце.