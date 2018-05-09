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Украина выиграла у России еще одно резонансное дело в Гааге

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Украинские инвесторы выиграли в Третейском суде в Гааге дело против России, поэтому она должна заплатить компенсацию за аннексию Крыма
Украинские инвесторы выиграли в Третейском суде в Гааге дело против России, поэтому она должна заплатить компенсацию за аннексию Крыма / Соцсети

Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить компенсацию ряду украинских инвесторов за аннексию Крыма. Говорится о сумме 159 миллионов долларов.

Об этом сообщает ТСН.

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По информации ресурса, суд постановил, что Россия является ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года – именно тогда президент России Владимир Путин подписал указы, касающиеся дальнейшей аннексии Крыма.

Как подчеркивается в материале, это решение называют победой украинских компаний, у которых Российская Федерация захватила активы в Крыму. Кроме того, оно стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате аннексии.

Сейчас на деньги от РФ могут рассчитывать 18 украинских компаний и одно физическое лицо, имя которого не называется.

Издание напоминает, что летом 2017 Постоянный третейский суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в оккупированном Россией украинском полуострове Крым. Правда, это пытался поставить под сомнение Кремль, однако не сумел этого сделать, поэтому начал игнорировать рассмотрение дела. В итоге Третейский суд насчитывает трех полномочных представителей, причем в Москве отказались выдвигать своего, поэтому его назначили в Гааге.

Отмечается, что в 2014 году арбитраж вынес решение о компенсации Россией бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов, но РФ впоследствии обжаловала это в государственном суде Гааги. Ожидается, что Кремль и на этот раз будет пытаться обжаловать решение Третейского суда в государственном на основании якобы отсутствия юрисдикции.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Деньги Украина – Россия Аннексия Крыма Судьи
Источник: 24 Канал
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