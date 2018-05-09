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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Україна виграла у Росії ще одну резонансну справу в Гаазі

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Українські інвестори виграли в Третейському суді у Гаазі справу проти Росії, відтак та має сплатити компенсацію за анексію Криму
Українські інвестори виграли в Третейському суді у Гаазі справу проти Росії, відтак та має сплатити компенсацію за анексію Криму / Соцмережі

Третейський суд у Гаазі постановив, що Росія має сплатити компенсацію низці українських інвесторів за анексію Криму. Мовиться про суму у 159 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ТСН.

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За інформацією ресурсу, суд постановив, що Росія є відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року – саме тоді президент Росії Володимир Путін підписав укази, що стосувалися подальшої анексії Криму.

Як підкреслюється у матеріалі, це рішення називають перемогою українських компаній, у яких Російська Федерація захопила активи в Криму. Крім того, воно стало першим в історії, за яким Росія змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії.

Наразі на гроші від РФ можуть розраховувати 18 українських компаній і одна фізична особа, імені якої не називають.

Видання нагадує, що влітку 2017 року Постійний третейський суд у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію у справах про майнові стосунки в окупованому Росією українському півострові Крим. Щоправда, це намагався поставити під сумнів Кремль, однак не зумів цього зробити, відтак почав ігнорувати розгляд справи. У підсумку Третейський суд нараховує трьох повноважних представників, причому у Москві відмовилися висувати свого, тож його призначили у Гаазі.

Зазначається, що у 2014 році арбітраж виніс рішення щодо компенсації Росією колишнім акціонерам ЮКОСа 50 мільярдів доларів, але РФ згодом оскаржила це в державному суді Гааги. Очікується, що Кремль і цього разу намагатиметься оскаржити рішення Третейського суду в державному на підставі буцімто відсутності юрисдикції.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Гроші Судді
Джерело: 24 Канал
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