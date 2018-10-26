Украина заняла первое место в рейтинге доступа к архивам КГБ

Украина заняла первое место в международном рейтинге доступа к архивам Комитета государственной безопасности СССР от Института развития свободы информации (IDFI).

Рейтинг размещен на платформе Open-Archives.org.

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70, 11% – такой стала общая оценка Украины в этом рейтинге. Результат определяли, учитывая следующие категории: архивные услуги, законы о деятельности государственных архивов, читальные залы (услуги и процедуры для исследователей), веб-сайты (архивные, отдаленные онлайн-сервисы) и другие законы, касающиеся архивов.

Рейтинга доступа к архивам КГБ СССР

К слову, Закон Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" вступил в силу 21 мая 2015 года. Согласно закону, вводится свободный доступ к архивам и передача их из-под ведомств силовых органов к Отраслевому государственному архиву Украинского института национальной памяти.

Что такое Open-Archives.org?

Оpen-Archives.org – это онлайн-платформа, которая предоставляет интерактивный рейтинг архивной открытости из постсоветских стран.