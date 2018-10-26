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      Украина заняла первое место в рейтинге доступа к архивам КГБ

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      Украина заняла первое место в международном рейтинге доступа к архивам КГБ СССР
      Украина заняла первое место в международном рейтинге доступа к архивам КГБ СССР / Фото из открытых источников

      Украина заняла первое место в международном рейтинге доступа к архивам Комитета государственной безопасности СССР от Института развития свободы информации (IDFI).

      Рейтинг размещен на платформе Open-Archives.org.

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      70, 11% – такой стала общая оценка Украины в этом рейтинге. Результат определяли, учитывая следующие категории: архивные услуги, законы о деятельности государственных архивов, читальные залы (услуги и процедуры для исследователей), веб-сайты (архивные, отдаленные онлайн-сервисы) и другие законы, касающиеся архивов.

      рейтинг доступу до архівів кдб україна

      Рейтинга доступа к архивам КГБ СССР

      К слову, Закон Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" вступил в силу 21 мая 2015 года. Согласно закону, вводится свободный доступ к архивам и передача их из-под ведомств силовых органов к Отраслевому государственному архиву Украинского института национальной памяти.

      Что такое Open-Archives.org?
      Оpen-Archives.org – это онлайн-платформа, которая предоставляет интерактивный рейтинг архивной открытости из постсоветских стран.

      Теги: Новости Украины История СССР рейтинги
      Источник: 24 Канал
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