Україна посіла перше місце у рейтингу доступу до архівів КДБ

Україна посіла перше місце в міжнародному рейтингу доступу до архівів Комітету державної безпеки СРСР від Інститут розвитку свободи інформації (IDFI).

Рейтинг розміщений на платформі Open-Archives.org.

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70, 11 % – таким стала загальна оцінка України у цьому рейтингу. Результат визначали, зважаючи на такі категорії: архівні послуги, закони щодо діяльності державних архівів, читальні зали (послуги та процедури для дослідників), веб-сайти (архівні, віддалені онлайн-сервіси) та інші закони, що стосуються архівів.



Рейтингу доступу до архівів КДБ СРСР

До слова, Закон України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно зі законом, запроваджується вільний доступ до архівів та передача їх з-під відомств силових органів до Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті.

Що таке Open-Archives.org? Оpen-Archives.org – це онлайн-платформа, яка надає інтерактивний рейтинг архівної відкритості з пострадянських країн.