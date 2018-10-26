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      Україна посіла перше місце у рейтингу доступу до архівів КДБ

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      Україна посіла перше місце в міжнародному рейтингу доступу до архівів КДБ СРСР
      Україна посіла перше місце в міжнародному рейтингу доступу до архівів КДБ СРСР / Фото з відкритих джерел

      Україна посіла перше місце в міжнародному рейтингу доступу до архівів Комітету державної безпеки СРСР від Інститут розвитку свободи інформації (IDFI).

      Рейтинг розміщений на платформі Open-Archives.org.

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      70, 11 % – таким стала загальна оцінка України у цьому рейтингу. Результат визначали, зважаючи на такі категорії: архівні послуги, закони щодо діяльності державних архівів, читальні зали (послуги та процедури для дослідників), веб-сайти (архівні, віддалені онлайн-сервіси) та інші закони, що стосуються архівів.

      рейтинг доступу до архівів кдб україна
      Рейтингу доступу до архівів КДБ СРСР

      До слова, Закон України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно зі законом, запроваджується вільний доступ до архівів та передача їх з-під відомств силових органів до Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті.

      Що таке Open-Archives.org? Оpen-Archives.org – це онлайн-платформа, яка надає інтерактивний рейтинг архівної відкритості з пострадянських країн.

      Теги: СРСР Історія Новини України Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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