14:59
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Украина заплатит 25 тысяч евро бывшим заключенным: причина

      119 Читати новину українською
      Европейский суд по правам человека находится в Страсбурге / www.afp.com

      Украина проиграла суды в Европейском суде по правам человека и теперь должна выплатить двум бывшим узникам компенсации.

      Ненадлежащее обращение полиции и плохие условия содержания за решеткой обойдутся Украине в 25 тысяч евро, сообщает "Укринформ".

      Читайте также: Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины

      По первому делу проходила Виктория Смелянская. В 2011 году ее обвинили в незаконном хранении и распространении наркотиков и арестовали на более 10 месяцев. Европейские судьи признали, что основания для содержания ее за решеткой были недостаточны.

      А еще в этот период ей не оказывали надлежащей медицинской помощи. Поэтому Украина должна выплатить Смелянской 10 тысяч евро. Дело сейчас продолжает рассматривать суд.

      Другое дело касалась Николая Мельника, осужденного в 2007 году за ограбление. Судьи ЕСПЧ выяснили, что в отделении полиции его принуждали к признанию. А украинская власть впоследствии неэффективно проводила расследование относительно применения силы к Мельнику.

      Ему Украина должна выплатить 12 тысяч евро компенсации, а еще покрыть судебные издержки в размере почти 3 тысячи евро.

      Что известно о Европейском суде по правам человека?Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это международный судебный орган, решения которого распространяются на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавших Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод. В ЕСПЧ входят 47 судей – по одному представителю от каждой страны.

      Кива, Шуфрич, Вакарчук о своем армейском опыте
      сегодня
      1381
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Деньги Европейский суд
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      сегодня , 14:05 Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      Антон Голобородько 127
      Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      сегодня , 12:00 Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      Блог Медіа 1659
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      195
      Из-за неудачной экстренной посадки самолета в аэропорту Одессы отменили утренние рейсы до 18-ти
      сегодня , 11:56 Из-за неудачной экстренной посадки самолета в аэропорту Одессы отменили утренние рейсы до 18-ти
      Василь Денисюк 481
      Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      сегодня , 09:37 Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      Настя Сукач 3848
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук