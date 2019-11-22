Украина заплатит 25 тысяч евро бывшим заключенным: причина

Украина проиграла суды в Европейском суде по правам человека и теперь должна выплатить двум бывшим узникам компенсации.

Ненадлежащее обращение полиции и плохие условия содержания за решеткой обойдутся Украине в 25 тысяч евро, сообщает "Укринформ".

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По первому делу проходила Виктория Смелянская. В 2011 году ее обвинили в незаконном хранении и распространении наркотиков и арестовали на более 10 месяцев. Европейские судьи признали, что основания для содержания ее за решеткой были недостаточны.

А еще в этот период ей не оказывали надлежащей медицинской помощи. Поэтому Украина должна выплатить Смелянской 10 тысяч евро. Дело сейчас продолжает рассматривать суд.

Другое дело касалась Николая Мельника, осужденного в 2007 году за ограбление. Судьи ЕСПЧ выяснили, что в отделении полиции его принуждали к признанию. А украинская власть впоследствии неэффективно проводила расследование относительно применения силы к Мельнику.

Ему Украина должна выплатить 12 тысяч евро компенсации, а еще покрыть судебные издержки в размере почти 3 тысячи евро.

Что известно о Европейском суде по правам человека?Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это международный судебный орган, решения которого распространяются на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавших Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод. В ЕСПЧ входят 47 судей – по одному представителю от каждой страны.