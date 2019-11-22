Україна виплатить 25 тисяч євро колишнім в'язням: причина

Україна програла суди в Європейському суді з прав людини і тепер має виплатити двом колишнім в'язням компенсації.

Неналежне поводження поліції та погані умови тримання за ґратами обійдуться Україні у 25 тисяч євро, повідомляє "Укрінформ".

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За першою справою проходила Вікторія Смілянська. У 2011 році її обвинуватили в незаконному зберіганні та поширенні наркотиків і заарештували на понад 10 місяців. Європейські судді визнали, що підстави для тримання її за ґратами були недостатні.

А ще в цей період їй не надавали належної медичної допомоги. Тому Україна має виплатити Смілянській 10 тисяч євро. Справу нині продовжує розглядати суд.

Інша справа стосувалася Миколи Мельника, засудженого у 2007 році за пограбування. Судді ЄСПЛ з'ясували, що у відділку поліції його примушували до зізнання. А українська влада згодом неефективно проводила розслідування щодо застосування сили до Мельника.

Йому Україна має виплатити 12 тисяч євро компенсації, а ще покрити судові витрати у розмірі майже 3 тисячі євро.

Що відомо про Європейський суд з прав людини?Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) – це міжнародний судовий орган, рішення якого поширюються на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. До ЄСПЛ входять 47 суддів – по одному представнику від кожної країни.