Украина запретила ввоз на свою территорию минудобрений из России

В среду, 14 марта, на своем заседании Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на ввоз в страну российских минеральных удобрений.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее правительство, а что касается временных ограничений – поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

К слову, накануне Владимир Гройсман заверил, что после заявления "Газпрома" о расторжении контракта с НАК "Нафтогазом" ситуация является контролируемой.