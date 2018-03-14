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Украина запретила ввоз на свою территорию минудобрений из России

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Кабмин запретил ввоз на территорию Украины минудобрений из России
Кабмин запретил ввоз на территорию Украины минудобрений из России / Фото из открытых источников

В среду, 14 марта, на своем заседании Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на ввоз в страну российских минеральных удобрений.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее правительство, а что касается временных ограничений – поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

К слову, накануне Владимир Гройсман заверил, что после заявления "Газпрома" о расторжении контракта с НАК "Нафтогазом" ситуация является контролируемой.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Украина – Россия імпорт
Источник: 24 Канал
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