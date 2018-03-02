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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Все под контролем, – Гройсман о ситуации с "Газпромом"

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Гройсман созывает экстренное заседание правительства из-за
Гройсман созывает экстренное заседание правительства из-за "Газпрома" / Кадр из видео

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что после заявления "Газпрома" о расторжении контракта с НАК "Нафтогазом", ситуация контролируемая.

Об этом премьер заявил перед экстренным заседанием Кабинета министров вечером 2 марта.

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Только что вернулся из Латвии из рабочей поездки, сразу провел совещание с техническими специалистами, также сегодня разговаривал с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетики, мы координировали действия с нашими европейскими партнерами,
– отметил глава правительства.

Гройсман заверил, что ситуация с "Газпромом" является абсолютно контролируемой.

"Никаких негативных явлений происходить не будет, хотя нам нужно было ввести в действие ранее запланированный план, который предусматривает соответствующую экономию потребления, чтобы сбалансировать систему. Все технические специалисты работают, план, который был сформирован на такой случай, вступил в действие, он вступил в действие на 5 дней", – уточнил премьер.

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По его словам, уже 6 марта все будет "в штатном режиме".

Делаем все для того, чтобы на вторник включительно вывести ситуацию на штатный режим и самое главное, еще раз подчеркну, что ситуация является абсолютно контролируемой и мы убеждены, что все будет абсолютно стабилизировано,
– отметил Владимир Гройсман.

Ранее экстренное совещание с представителями правительства по этому вопросу созвал Президент Петр Порошенко и призвал украинцев немного "убавить" отопление в квартирах.

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Газовый конфликт Газпром Владимир Гройсман Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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