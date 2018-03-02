Украина начала покупать газ у Польши

После того, как российский монополист "Газпром" 2 марта заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом", НАК подписал контракт о закупке газа в Польше.

Порошенко призвал украинцев "прикрутить" отопление в домах, а учебным заведениям ради экономии "голубого топлива" рекомендовали пойти на каникулы до 6 марта.

Читайте также: Брюссель готов быть посредником в газовом споре Украины и России, – Еврокомиссия

Тем временем появилась информация, что НАК "Нафтогаз Украины" подписал с польской компанией PGNiG контракт о покупке в марте 60 миллионов кубометров газа и уже в пятницу начал его закупку.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

По данным "Нафтогаза", поставки начались утром 2 марта через узел Hermanowice, неподалеку от границы с Польшей во Львовской области.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.



В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами".