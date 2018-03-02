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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна почала купувати газ у Польщі

16:41, 2 березня 3868 Читать новость на русском

Після того, як російський монополіст "Газпром" 2 березня заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом", НАК підписав контракт про закупівлю газу у Польщі.

Порошенко закликав українців "прикрутити" опалення в оселях, а навчальним закладам заради економії "блакитного палива" рекомендували піти на канікули до 6 березня.

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Тим часом з’явилась інформація, що НАК "Нафтогаз України" підписав з польською компанією PGNiG контракт щодо купівлі у березні 60 мільйонів кубометрів газу і вже в п'ятницю розпочав його закупівлі.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу української компанії.

За даними "Нафтогазу", поставки почалися вранці 2 березня через вузол Hermanowice, що неподалік від кордону з Польщею у Львівській області.

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.

У "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами".

Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газовий конфлікт Новини Польщі Газпром
Джерело: 24 Канал
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