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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Все під контролем, – Гройсман про ситуацію з "Газпромом"

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Гройсман скликає екстрене засідання уряду через
Гройсман скликає екстрене засідання уряду через "Газпром" / Кадр з відео

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що після заяви "Газпрому" про розірвання контракту з НАК "Нафтогазом", ситуація є контрольованою.

Про це прем’єр заявив перед екстреним засіданням Кабінету міністрів ввечері 2 березня.

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Щойно повернувся з Латвії з робочої поїздки, одразу провів нараду з технічними фахівцями, також сьогодні мав розмову з віце-президентом Єврокомісії з питань енергетики, ми координували дії з нашими європейськими партнерами,
– зазначив глава уряду.

Гройсман запевнив, що ситуація з "Газпромом" є абсолютно контрольованою.

"Жодних негативних явищ відбуватись не буде, хоча нам потрібно було ввести в дію раніше запланований план, який передбачає відповідну економію споживання, щоб збалансувати систему. Всі технічні спеціалісти працюють, план, який був сформований на такі випадки вступив в дію, він вступив в дію на 5 днів", – уточнив прем’єр.

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За його словами, вже 6 березня все буде "у штатному режимі".

Робимо все для того, щоб на вівторок включно вивести ситуацію на штатний режим і найголовніше, ще раз наголошу, що ситуація є абсолютно контрольованою і ми переконані, що все буде абсолютно стабілізовано,
– наголосив Володимир Гройсман.

Раніше екстрену нараду з представниками уряду з цього питання скликав Президент Петро Порошенко і закликав українців трохи "прикрутити" опалення в помешканнях.

2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.

Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Газовий конфлікт Газпром Володимир Гройсман Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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